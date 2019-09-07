Суббота в зоне ООС: 9 обстрелов, без потерь

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Суббота, 7 сентября 2019, 21:14

В течение дня субботы вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций объединенных сил: вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Талаковки - из стрелкового оружия; около Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм., вблизи Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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