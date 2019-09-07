Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Субота в зоні ООС: 9 обстрілів, без втрат

Субота, 7 вересня 2019, 21:14

Протягом дня суботи збройні формування РФ та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

Джерело: прес-центр Операції об’єднаних сил

Дослівно: Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій об'єднаних сил: поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї; близько Новотроїцького – автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм., поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм; неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: