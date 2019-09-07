Субота в зоні ООС: 9 обстрілів, без втрат

Протягом дня суботи збройні формування РФ та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

Джерело: прес-центр Операції об’єднаних сил

Дослівно: Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій об'єднаних сил: поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї; близько Новотроїцького – автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм., поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм; неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм; поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.