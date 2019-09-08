Госдеп: РФ должна немедленно освободить всех остальных украинцев

Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить всех украинцев, включая представителей крымскотатарского народа, которые остаются незаконно заключенными и хотят видеть признаки "более активного диалога между РФ и Украиной".

Источник: заявление Госдепартамента США

Детали: В Госдепе приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией в обмен на 35 человек, удерживаемых в Украине.

"Мы постоянно призывали освободить 24 моряков, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политзаключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными", - отметили в Госдепе.

В заявлении ведомства отмечается, что США "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достичь дипломатического решения конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - заявляют в Госдепартаменте.

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Напомним,