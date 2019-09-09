Вышинский говорит, что заявление об его обмене – подделка

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госиземене и обменяли среди других на украинцев, заявил, что не писал заявления на обмен, а документ опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко – подделка.

Источник: пресс-конференция главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в России

Прямая речь: "Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена. Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово "обмен" в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении. "Хорошо, – сказал я, – на свободу я готов, но меняться, как и тогда заявлял, отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории".

"Бумага, которая появилась, она же не в СМИ появилась. Она в соцсетях на странице пресс-секретаря бывшего генпрокурора Украины Луценко появилась. Этот человек (Луценко – ред.), с моей точки зрения, все что он продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане. Все, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего внимания".

"Еще одна деталь – сколько она там? Три часа провисела у Сарган на страничке и пропала? Мутный скан, провисевший у Сарган, который потом кто-то дальше перепечатывал. Ну, они так работают".

Детали: По словам Вышинского, заявление, которое опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, – подделка. И сделать ее было не сложно, поскольку в материалах его дела было много экспертиз, и одна из них графологическая, которая разобрала его "подчерк ну просто до закорючек".

Вышинский заявляет, что после изучения результатов этой экспертизы любой "более менее грамотный человек" может написать любую бумажку от его имени, а для компьютера и два часа не нужно.

Главред "РИА Новостей Украина" добавил, что готов обсуждать это заявление, как только ему покажут оригинал.

Что было раньше: 28 августа в ГПУ заявили, что Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными. Пресс-секретарь генпрокурора выложила заявление Вышинского в Facebook, однако впоследствии удалила свой пост.

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