Нидерланды просят РФ помочь с допросом Цемаха, отпущенного Украиной

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на посла Роба Свартбола.

Прямая речь: "Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него".

Детали: По информации СМИ, переданный украинской стороной России в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц Владимир Цемах вернулся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

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