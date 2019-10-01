Нидерланды просят РФ помочь с допросом Цемаха, отпущенного Украиной

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Вторник, 1 октября 2019, 13:53

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на посла Роба Свартбола.

Прямая речь: "Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него".

Детали: По информации СМИ, переданный украинской стороной России в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц Владимир Цемах вернулся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Предыстория:

  • Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на Донбассе он стал там командиром ПВО.
  • В конце июня 2019 года Цемаха схватили в Снежном украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию.
  • Дочь Цемаха живет в Харцызске.
  • Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.
  • По данным расследователей, к катастрофе пассажирского авиалайнера причастна Россия, но Кремль отрицает вину россиян.

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Темы: MH17 Нидерланды Росcия Донбасс пленные


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