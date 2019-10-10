Зеленский о Золотом и ветеранах: Зачем запугивать людей?

Президент Владимир Зеленский готов говорить с добровольцами по поводу защиты Золотого, но считает, что они не должны ходить с оружием и запугивать население.

Источник: встреча главы государства с журналистами на Фудмаркете в Киеве

Детали: Президента спросили, что будет, если ветераны заблокируют Золотое с оружием, будут ли их "силой выбивать", чтобы провести разведения войск. Зеленский ответил: "Силой и дурак может. Это же неправильный подход. С ветеранами надо разговаривать, объяснять свою позицию – свою позицию как президента, гражданскую позицию, позицию как человека".

Прямая речь Зеленского: "Я вчера встречался с ветеранами. Там все были – и Нацкорпус, и "Азов", и все остальные. Я им объяснил. 99% из тех, с кем я вчера встретился, говорят: "А чего же Вы с нами не коммуницируете, отчего Вы нам не объясняете?". Я им говорю: ребята, как я должен говорить с Россией? Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они знают мои карты?.. Как я могу всю информацию рассказать?

Я согласен, что коммуникация слаба. Я знаю, что "подогревают" многих людей, которые справедливо не понимали и о Штайнмайере (формуле), и о таком прочем. Не понимали, не знали – но их "подогревают", и мы знаем, кто "подогревает".

Президент сказал, что для прекращения войны нужно помогать друг другу.

Прямая речь: "Потому говорить с ветеранами, которые есть уже в Золотом, надо. Если там есть ветераны, я уважаю их, но если они приехали и они вооружены – это неправильно. Они не военные сейчас, но сидят вооруженные, сняли дом ...

Был сбор людей, пришло 500 человек. Приехали какие-то люди. Я верю, что это были не ветераны, поговорили с людьми, показали им бумаги "ДНР"/"ЛНР" – откуда они у них? Рассказали, что вас кидают, потому что завтра здесь будет "ДНР" и "ЛНР".

Что дальше произошло? Приехали наши люди, был сбор добровольческий – пришло 500 человек, 498 показали на этих двух людей и сказали: "Они ходят каждый день и говорят: завтра Зеленский вас сдаст, завтра мы отойдем, а некоторых будут выселять из домов и жилья...". Зачем это делали эти люди, которые ходили и то говорили?".

Зеленский встречается с журналистами группами по 10 человек Фото Эльдара Сарахмана

Зеленский подчеркнул: "Коммуникация нужна, мы должны быть одной страной. Поэтому с ветеранами, которых уважает каждый украинец, мы будем говорить. С людьми, которые по другой причине там находятся, прежде всего надо говорить, но каждый должен знать: если ты нарушаешь закон – то к тебе будут такие же вещи.

Как можно стрелять, если ты не военный сейчас? Пожалуйста, будь среди военных – и выполняй задания. Там сейчас наши военные, полиция, разведки, Служба безопасности. Там контролируется ситуация с безопасностью полностью. Зачем ходить и запугивать людей? Люди и так боятся".

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