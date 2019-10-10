Зеленский: Я не знаю Портнова, это не моя команда

Президент Владимир Зеленский заверил, что не знает и не общается с бывшим заместителем главы Администрации президента Януковиче Андреем Портновым.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Зеленскому сказали, что глава офиса президента Андрей Богдан его заместитель Андрей Смирнов и Портнов близкие друзья. После этого журналист спросил президента, не считает ли он, что некоторые решения и преследования в Украине стали "политически мотивированными"...

Прямая речь: "Господин Портов, которого я не видел. Я видел может 5 лет назад один раз в жизни случайно. Я не общаюсь с ним по телефону. Мы не знакомы, близко с ним не знакомы".

Детали: Зеленский попросил привести хоть один пример влияния его команды и его окружения на решения судов. Президенту рассказали о делах по ГБР, где в качестве свидетеля фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

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