Луцкий горсовет обратился к Зеленскому о недопущении капитуляции

Луцкий городской совет поддержал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно недопущения капитуляции Украины по так называемой "формулой Штайнмайера".

Источник: сайт горсовета

Дословно: "Мы, депутаты Луцкого городского совета выражаем беспокойство по поводу реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Детали: Депутаты считают, что подписание каких-либо договоренностей относительно завершения войны и установления мира на временно оккупированной территории Украины должно быть осуществлено исключительно на условиях сохранения в дальнейшем ныне оккупированной части территории в составе Украины, сохранения суверенитета и недопущения федерализации Украины.

Отмечается, что украинская сторона должна получить полный контроль над государственной границей, а местные выборы не могут проводиться на условиях незаконных вооруженных формирований, полной амнистии и узаконивания так называемой "народной милиции".

Также депутаты обращают внимание на то, что новый закон об особом статусе временно оккупированных территорий Украины перед принятием должен быть подробно проанализирован и широко обсужден в обществе.