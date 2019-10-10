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Зеленский: Не могу гарантировать, что войну на Донбассе не заморозят

Четверг, 10 октября 2019, 16:50

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не может гарантировать, что конфликт на Донбассе не будет заморожен.

Источник: ответ Зеленского на вопрос во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Прямая речь: "Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазии. Я очень этого не хочу".

"Но я не могу сказать и гарантировать на 100%, что это не произойдет. Потому что, честно говоря, а что сейчас? А сейчас так и есть – сейчас там у нас Приднестровье фактически: отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то есть и выстрелы (есть – ред.)". 

 
Фото пресс-службы президента 

Детали: По словам Зеленского, сегодня единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или Абхазии, это то, что у нас раздаются выстрелы, а физически – неважно, будет стоять там забор, будет овраг или будет заминированная территория, поскольку если нет отношений и эта территория не признается самостоятельной, то это и есть Приднестровье.

Он в очередной раз подчеркнул, что сценария Приднестровья для Донбасса очень не хотел бы.

Зеленский добавил, что на встрече в нормандском формате будет поднимать вопрос Крыма, поскольку он не звучал последние годы ни в Минске, ни из уст лидеров нормандской четверки.

Президент также отметил, что с президентом России о Крыме не говорил, потому что все переговоры с РФ пока были: в телефонном режиме о возвращении пленных, в минском формате по Донбассу, где о Крыме речь не идет, и в нормандском формате, о котором пока известно только то, что согласовывается дата предстоящей встречи.

Що було раніше: Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на изменения в поведении России по конфликту на Донбассе и уверен, что предыдущая власть не так сильно хотела закончить там войну. 

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
  • 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции"Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ДонбассЗеленскийвойна
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