Зеленский сказал, когда уволится Богдан
Президент Владимир Зеленский уволит главу Офиса президента Андрея Богдана, если журналисты докажут, что он нарушил закон.
Источник: общение главы государства с журналистами на Фудмаркете в Киеве
Прямая речь: "Докажите, покажите. Он сам уволится, если нарушает закон...
Нам надо с вами определиться, по какому принципу мы увольняем людей. Или опыт, или что-то он делает, когда у него есть свободное время.
Я понимаю, для моего имиджа это не очень хорошо. Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде и не был на работе.
Я даже не знаю людей, с которыми они там (в Сен-Тропе - ред.) ходили. Мне кажется это очень странно, что президент говорит "слушай, как ты там отдыхаешь?". Это его имидж.
Есть много людей, которые действительно с классным имиджем, и некоторые из них стали губернаторами. Но я не могу пока добиться от них результата...
Я хотел бы брать такого человека, который не нарушает закон и действительно знает свое дело и выполняет его. Я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной...
Я вам больше скажу: ему очень сложно. Потому что на него идет воздействие начиная с господина Коломойского, что он с ним, что он решает его какие-то проблемы.
Доказательств никаких нет, не было, но господин Богдан был полностью облит грязью в связи с этим вопросом. Хотя был адвокат.
Это его бывшая жизнь. Сейчас он работает на государство.
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Напомним:
- Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости, в частности, во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук.
- На публикацию журналистов о его отдыхе Богдан заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".
- Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Зеленского в ходе предвыборной кампании. Приостановил адвокатскую деятельность, возглавив Администрацию президента.
- Журналисты и общественные активисты утверждали, что Богдан не может работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
- Богдан также рассказывал, что экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов – его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума – его бывшие клиенты.
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