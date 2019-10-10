Зеленский сказал, когда уволится Богдан

Президент Владимир Зеленский уволит главу Офиса президента Андрея Богдана, если журналисты докажут, что он нарушил закон.

Источник: общение главы государства с журналистами на Фудмаркете в Киеве

Прямая речь: "Докажите, покажите. Он сам уволится, если нарушает закон...

Нам надо с вами определиться, по какому принципу мы увольняем людей. Или опыт, или что-то он делает, когда у него есть свободное время.

Я понимаю, для моего имиджа это не очень хорошо. Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде и не был на работе.

Я даже не знаю людей, с которыми они там (в Сен-Тропе - ред.) ходили. Мне кажется это очень странно, что президент говорит "слушай, как ты там отдыхаешь?". Это его имидж.

Есть много людей, которые действительно с классным имиджем, и некоторые из них стали губернаторами. Но я не могу пока добиться от них результата...

Я хотел бы брать такого человека, который не нарушает закон и действительно знает свое дело и выполняет его. Я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной...

Я вам больше скажу: ему очень сложно. Потому что на него идет воздействие начиная с господина Коломойского, что он с ним, что он решает его какие-то проблемы.

Доказательств никаких нет, не было, но господин Богдан был полностью облит грязью в связи с этим вопросом. Хотя был адвокат.

Это его бывшая жизнь. Сейчас он работает на государство.

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Напомним: