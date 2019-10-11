Зеленский провел встречу с представителями СМИ на киевском рынке Kyiv Food Market, в Раде предлагают освободить от налогообложения зарплату молодежи — новости, которые были актуальны 10 октября.

О пресс-марафоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко пытается организовать новый майдан, потому что против разведения войск на Донбассе. И от этого европейские партнеры Украины в шоке.

Также Зеленский объяснил, что в вопросе "посадок" коррупционеров связан законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы.

Президент сказал, что с вопросом лицензий для телеканала "112 Украина" и его ретрансляторов должен разобраться обновленный Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Зеленский оправдывал поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая не дала журналисту "Схем" Сергею Андрушко подойти к нему.

О налогообложении

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2250, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста.

О После Украины в США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что посол Украины в США будет назначен в ближайшее время.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Следователи ГБР провели 40 обысков на Львовской таможне из-за незаконного ввоза секондхенд одежды.

Нобелевскую премию по литературе за 2018 и 2019 года вручили австрийскому писателю Питеру Гандке и польской писательнице Ольге Токарчук.

Двое американских бизнесменов, которые финансировали избирательную кампанию Дональда Трампа, были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Трамп привел три варианта, как США могут отреагировать на вторжение Турции в Сирию.

На Кубе избрали президента. По результатам выборов президентом Республики Куба стал Мигель Диас-Канель.