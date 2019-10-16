Зеленский об участках разведения: Уже два дня "тишины", ждем семи

740 просмотров
Среда, 16 октября 2019, 13:09

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, уже два дня нет выстрелов.

Источник: брифинг Зеленськго и президента Латвии Егилса Левитса после встречи в Риге

Прямая речь: "7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов".

Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе".

Президент Украины уточнил: "Мы говорим об участках разведения. У нас, к сожалению, вчера страшная трагедия: двое погибших. Я говорил именно об участках разведения – в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов.

К сожалению, вчера мы потеряли людей и нашу одну женщину. Я накануне, за день до этого, был именно в этом месте. Это (потеря) – большая трагедия для всех украинцев".

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Разведение сил Донбасс Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского говорят, что разведение в Золотом отложено 15 октября 2019, 09:11
Все новости
Главные новости
Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского: решение принято
Цена на газ для населения в октябре снизилась на 4,9% – "Нафтогаз"
Фирташ помогал Джулиани собирать компромат на Байдена – Time
Члены ВСП будут увольнять себя самостоятельно, потому что Рада провалила важную правку – ЦПК
Все новости
Лайфхаки

10 креативных идей для осеннего детского творчества

еда

Что есть для улучшения настроения: 5 осенних продуктов

традиции

Свадебные приметы и суеверия

Поиск по сайту
Архив
Весь архів