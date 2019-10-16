Зеленский об участках разведения: Уже два дня "тишины", ждем семи

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, уже два дня нет выстрелов.

Источник: брифинг Зеленськго и президента Латвии Егилса Левитса после встречи в Риге

Прямая речь: "7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов".

Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе".

Президент Украины уточнил: "Мы говорим об участках разведения. У нас, к сожалению, вчера страшная трагедия: двое погибших. Я говорил именно об участках разведения – в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов.

К сожалению, вчера мы потеряли людей и нашу одну женщину. Я накануне, за день до этого, был именно в этом месте. Это (потеря) – большая трагедия для всех украинцев".

По поводу действий России: "Я не знаю отношения президента Российской Федерации. Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы наконец-то был мир, чтобы перестали убивать наших людей, убивать украинцев. Я думаю, что это желание должно быть с каждой стороны – мы будем ждать именно этого".

На счет "формулы Штайнмайера": "Формула Штайнмайера регулирует только закон об особом статусе Донбасса. У нас этот закон действует только до 31 декабря этого года, а затем перестает действовать.

Формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше (конфликт на Донбассе)...

Закон об особом статусе мы будем обсуждать в парламенте. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги – это прекращение огня, это обмен пленными... Второй шаг – это разведение... Если будет 7 дней тишины, если мы все будем готовы к отводу – не только наши сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать".

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