Зеленский об участках разведения: Уже два дня "тишины", ждем семи

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, уже два дня нет выстрелов.

Источник: брифинг Зеленськго и президента Латвии Егилса Левитса после встречи в Риге

Прямая речь: "7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов".

Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе".

Президент Украины уточнил: "Мы говорим об участках разведения. У нас, к сожалению, вчера страшная трагедия: двое погибших. Я говорил именно об участках разведения – в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов.

К сожалению, вчера мы потеряли людей и нашу одну женщину. Я накануне, за день до этого, был именно в этом месте. Это (потеря) – большая трагедия для всех украинцев".