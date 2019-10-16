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Зеленский об участках разведения: Уже два дня "тишины", ждем семи

Среда, 16 октября 2019, 13:09

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, уже два дня нет выстрелов.

Источник: брифинг Зеленськго и президента Латвии Егилса Левитса после встречи в Риге

Прямая речь: "7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов".

Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе".

Президент Украины уточнил: "Мы говорим об участках разведения. У нас, к сожалению, вчера страшная трагедия: двое погибших. Я говорил именно об участках разведения – в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов.

К сожалению, вчера мы потеряли людей и нашу одну женщину. Я накануне, за день до этого, был именно в этом месте. Это (потеря) – большая трагедия для всех украинцев".

По поводу действий России: "Я не знаю отношения президента Российской Федерации. Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы наконец-то был мир, чтобы перестали убивать наших людей, убивать украинцев. Я думаю, что это желание должно быть с каждой стороны – мы будем ждать именно этого".

На счет "формулы Штайнмайера": "Формула Штайнмайера регулирует только закон об особом статусе Донбасса. У нас этот закон действует только до 31 декабря этого года, а затем перестает действовать.

Формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше (конфликт на Донбассе)...

Закон об особом статусе мы будем обсуждать в парламенте. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги – это прекращение огня, это обмен пленными... Второй шаг – это разведение... Если будет 7 дней тишины, если мы все будем готовы к отводу – не только наши сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать".

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Предыстория:

  • 1 октября ТКГ в Минске договорилась развести силы вблизи Петровского и Золотого. Украина согласилась на решение конфликта на востоке по "формуле Штайнмайера", согласно которой после вывода войск и законных выборов там начнет действовать закон о статусе этого региона.
  • Киев надеется после успешного разведения сил на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) начать разведение сил на всей территории востока Украины.
  • Разведение в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, но не началось, поскольку боевики обстреляли участок разведения сил. Для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.
  • По одному из вариантов разведения, в "серую зону" могут попасть ряд населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – и подконтрольные Киеву, и подконтрольные боевикам.
  • Из-за "формулы Штайнмайера" по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разведение силДонбассЗеленскийформула Штайнмайера
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