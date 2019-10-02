Кремль: Дата саммита "нормандской четверки" будет согласована после разведения
В Кремле говорят, что определение сроков проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.
Источник: комментарий помощника президента РФ Владислава Суркова российскому изданию ТАСС
Прямая речь: "Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель".
Детали: По словам помощника Путина, возможна предварительная встреча министров иностранных дел: после этого все, мол, условия, необходимые для проведения встречи лидеров, будут выполнены.
Что было ранее: Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 1 октября заявил, что последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки" устранены.
История вопроса:
- 1 октября Зеленский заявил о достижении на встрече в Мисоке Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в двух населенных пунктах: Петровском и Золотом.
- Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил в Минске, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua