Кремль: Дата саммита "нормандской четверки" будет согласована после разведения

В Кремле говорят, что определение сроков проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Источник: комментарий помощника президента РФ Владислава Суркова российскому изданию ТАСС

Прямая речь: "Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель".

Детали: По словам помощника Путина, возможна предварительная встреча министров иностранных дел: после этого все, мол, условия, необходимые для проведения встречи лидеров, будут выполнены.

Что было ранее: Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 1 октября заявил, что последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки" устранены.

История вопроса: