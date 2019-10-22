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Новости 22 октября: Порошенко на Коломойского, Зеленский на "Слугу народа"

Вторник, 22 октября 2019, 21:01

У Порошенко набросились на канал Коломойского, Зеленский требует детектор лжи для "слуг" из комитета Дубинского – новости, которые были актуальны 22 октября.

О Порошенко-Коломойском

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что телеканал "1+1", совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, распространяет ложь из-за сюжета о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

В ответ Коломойский посоветовал пятому президенту быть осторожнее в высказываниях, касающихся "1+1" и его самого.

О детекторе лжи

Руководство Офиса президента и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Позже появилась информация, что руководство партии перед возможной проверкой нардепов на полиграфе, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения по поводу голосования против одного антикоррупционного законопроекта.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Шоумен и комик Сергей Сивохо, комментируя реакцию общества на его назначение советником секретаря СНБО, предложил не спешить с выводами.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии приняли участие в интронизации императора Нарухито.

Генеральная прокуратура отправила в НАБУ уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017 году должностными лицами НАПК и Администрации президента.

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

В Кремле заявили, что вести подготовку к саммиту в "нормандском формате" пока невозможно, так как сейчас меняется позиция одной из сторон переговоров.

Украинская правда
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