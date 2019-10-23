Новости 23 октября: взяточничество "слуг", "слуга" на российском ТВ

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Среда, 23 октября 2019, 20:44

САП возбудила дело о взяточничестве в Раде, "слуга народа" на российском ТВ рассказал о "плохих националистах" — новости, которые были актуальны 23 октября.

О взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе пройдут исследование на детекторе лжи.

Президент Владимир Зеленский считает, что в связи со скандалом все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи.

Позже двое нардепов обратились к правоохранителям и заявили о готовности свидетельствовать по делу о возможном совершении коррупционного преступления.

Больше про скандал и его причины читайте в этом материале.

О нардепе на россТВ

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие плохие в Украине националисты.

Шевченко коллеги не рекомендовали общаться с российским Первым каналом.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Кабинет министров принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства и поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить банку 10,9 миллионов фунтов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Украинская правда

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