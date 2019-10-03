Экс-заместитель главы СБУ Трепак претендует на кресло заместителя Рябошапки

Экс-первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак, который в 2016 году передал в НАБУ документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов, претендует на должность заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, декларация Трепака-кандидата на должность.

Детали: По данным источников УП, Трепака сначала назначат прокурором отдела, а затем заместителем генпрокурора.

О том, что Трепак планирует работать в ГПУ, свидетельствует и его декларация кандидата на должность, поданная в НАПК. В ней указано, что Трепак претендует на должность прокурора отдела ГПУ.

Согласно декларации, Трепак обладает четвертью почти 100-метровой квартиры в Киеве. Также на него зарегистрирован объект незавершенного строительства (летняя терраса) на Львовщине и карабин Blaser R8.

Автомобилей у Трепак нет, но он пользуется Toyota Land Cruiser 120 PR 2009 года выпуска, владельцем которой указан Михаил Бугай.

В то же время жена Трепака имеет немало недвижимости. В частности, квартиру на 65,5 кв.м во Львове, дом на 245,9 кв.м в Сокольниках Львовской области, 25% в киевской квартире на 99,1 (двумя другими четвертинами владеют два сына Трепака) и четырьмя земельными участками на Львовщине (площадью 1165 кв.м, 850 кв.м, 1000 кв. м и 892 кв.м).

Также ей принадлежат две не принятые в эксплуатацию хозяйственные постройки (на 108,6 кв. м и 77,2 кв.м) и дровник (18 кв.м) в Сокольниках.

Трепак за прошлый год заработал более 3 миллионов гривен (из них 2,98 миллиона – доход от предпринимательской деятельности, около 37 тысяч гривен – зарплата в академии СБУ и Львовском национальном университете им. Франко и 147 тысяч гривен процентов).

Жена заработала около 1 миллиона гривен (940 тысяч от занятия предпринимательской деятельностью и 18 тысяч гривен зарплаты в ЛНУ им. Ивана Франко).

Трепак держит в банке более 1,5 миллиона гривен, 18 тысяч евро и 25 тысяч долларов и наличными 58 тысяч долларов, 47 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Его жена держит в банке около тысячи гривен и 175 долларов.

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