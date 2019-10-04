Украина в ОБСЕ призвала Россию уйти из Донбасса

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на заседании Постоянного Совета ОБСЕ заявил, что украинская сторона выполнила свои обязательства перед саммитом в Нормандском формате и ждет выполнения своей части работы Россией.

Источник: "Укринформ"

Детали: По словам дипломата, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока россияне не прекратят оккупацию части территории Украины и не выведут свои вооруженные силы из Крыма, а также наемников и технику из Донбасса.

Дословно: "Согласовав основанный на так называемой "формуле Штайнмайера" текст, Украина завершила свою часть работы накануне саммита "нормандской четверки". Сейчас настало время, чтобы другая сторона - Россия - внесла свой вклад и ушла из Донбасса. Мы надеемся на конкретные решения на предстоящем саммите "нормандской четверки" по мирному урегулированию и восстановлению суверенитета Украины в Донбассе, а также на полное и добросовестное выполнение этих решений Россией".

Напомним: