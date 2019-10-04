Украина в ОБСЕ призвала Россию уйти из Донбасса

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Пятница, 4 октября 2019, 05:20

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на заседании Постоянного Совета ОБСЕ заявил, что украинская сторона выполнила свои обязательства перед саммитом в Нормандском формате и ждет выполнения своей части работы Россией.

Источник: "Укринформ"

Детали: По словам дипломата, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока россияне не прекратят оккупацию части территории Украины и не выведут свои вооруженные силы из Крыма, а также наемников и технику из Донбасса.

Дословно: "Согласовав основанный на так называемой "формуле Штайнмайера" текст, Украина завершила свою часть работы накануне саммита "нормандской четверки". Сейчас настало время, чтобы другая сторона - Россия - внесла свой вклад и ушла из Донбасса. Мы надеемся на конкретные решения на предстоящем саммите "нормандской четверки" по мирному урегулированию и восстановлению суверенитета Украины в Донбассе, а также на полное и добросовестное выполнение этих решений Россией".

Напомним:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕ Росcия Украина Донбасс война


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