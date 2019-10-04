НАПК открывает декларации военных прокуроров с 2017 года

Национальное агентство по предупреждению коррупции откроет доступ к декларациям военных прокуроров.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 но не будет закрывать их в дальнейшем".

Детали: Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных.

Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

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