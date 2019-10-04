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НАПК открывает декларации военных прокуроров с 2017 года

Пятница, 4 октября 2019, 17:38

Национальное агентство по предупреждению коррупции откроет доступ к декларациям военных прокуроров.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 но не будет закрывать их в дальнейшем".

Детали: Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных.

Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

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Напомним:

  • 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненныхгенпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.
  • Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основаниипостановления Матиоса.
  • Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.
  • Однако, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законнымпостановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров. Апелляционный суд жалобу ЦПК также отклонил.
  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Темы: НАПКпрокуратурадекларации
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