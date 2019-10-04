НАПК открывает декларации военных прокуроров с 2017 года
Пятница, 4 октября 2019, 17:38
Национальное агентство по предупреждению коррупции откроет доступ к декларациям военных прокуроров.
Источник: пресс-служба НАПК
Дословно: "НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 но не будет закрывать их в дальнейшем".
Детали: Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных.
Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.
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Напомним:
- 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненныхгенпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.
- Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основаниипостановления Матиоса.
- Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.
- Однако, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законнымпостановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров. Апелляционный суд жалобу ЦПК также отклонил.
- 29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.