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ЦИК решила возместить партиям, которые прошли в Раду, деньги на кампанию

Суббота, 5 октября 2019, 13:29

Центральная избирательная комиссия приняла решение о возмещении за счет средств госбюджета парламентским политическим партиям расходы на предвыборную агитацию на выборах 21 июля на сумму более 467 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467 327 638,83 грн".

Детали: партии "Батькивщина" возмещено 87 214 297,80 грн., партии "Голос" - 105669 560,00 грн., Партии "Европейская Солидарность" - 99 494 126,81 грн., партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60 309 381,40 грн., партии "Слуга народа"- 114 640 272,82 грн.

В свою очередь аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко отметил, что ЦИК принимает решение о возмещении и утверждает размер сумм для возмещения и их получателя.

"Кабмин в свою очередь предусматривает эти средства в бюджете на следующий год. Уже в следующем году ЦИК должен открыть спецсчет, на который из бюджета придут средства для возмещения расходов парламентских партий, связанных с ведением избирательной кампании. Параллельно партии, получившие право на такое возмещение, также открывают спецсчета. Только после этого ЦИК перечислит эти средства. Это произойдет как минимум через 3,5 месяца", - уточнил Фещенко.

Что было раньше: 2 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Предыстория:

  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", в котором содержится норма об отмене госфинансирования партий, не преодолевших 5% барьер.
  • В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 млн гривен.
  • НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

Темы: ЦИКденьгиВерховная Радавиборы
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