ЦИК возместила партиям, которые прошли в Раду, деньги на кампанию

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Суббота, 5 октября 2019, 13:29

Центральная избирательная комиссия возместила за счет средств госбюджета парламентским политическим партиям расходы на предвыборную агитацию на выборах 21 июля на сумму более 467 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467 327 638,83 грн".

Детали: партии "Батькивщина" возмещено 87 214 297,80 грн., партии "Голос" - 105669 560,00 грн., Партии "Европейская Солидарность" - 99 494 126,81 грн., партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60 309 381,40 грн., партии "Слуга народа"- 114 640 272,82 грн.

Что было раньше: 2 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Предыстория:

  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", в котором содержится норма об отмене госфинансирования партий, не преодолевших 5% барьер.
  • В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 млн гривен.
  • НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

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Темы: ЦИК деньги Верховная Рада виборы


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