Ночью Украину снова подморозит

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки до -3 градусов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°".

Предыстория: 8 октября метеорологи констатировали, что в Киеве закончился безморозный период, который длился 192 дня.

Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели.