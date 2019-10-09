Ночью Украину снова подморозит

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Среда, 9 октября 2019, 10:25

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки до -3 градусов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°".

Предыстория: 8 октября метеорологи констатировали, что в Киеве закончился безморозный период, который длился 192 дня.

Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели.

Украинская правда

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Темы: погода


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