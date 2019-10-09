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У ГБР пока нет подозрения Порошенко

Среда, 9 октября 2019, 13:52

У Государственного бюро расследований пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.

Источник: пресс-конференция директора ГБР Романа Трубы.

Прямая речь: "Могу ответить за действия следователей ГБР. По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко".

"На этом этапе мы проводим комплекс следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях высокопоставленных чиновников".

Детали: Труба добавил, что комментировать информацию о подготовке подозрения Генпрокуратурой не может, поскольку отвечает только за ГБР.

В то же время он напомнил, что объявление подозрения – не тайный процесс, и если ГБР получит доказательства вины Порошенко, то общество обязательно об этом узнает. 

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Предыстория:

  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
  • В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
  • 21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".  
  • 2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ГБРПорошенкоТруба
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