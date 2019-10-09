У ГБР пока нет подозрения Порошенко
У Государственного бюро расследований пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.
Источник: пресс-конференция директора ГБР Романа Трубы.
Прямая речь: "Могу ответить за действия следователей ГБР. По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко".
"На этом этапе мы проводим комплекс следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях высокопоставленных чиновников".
Детали: Труба добавил, что комментировать информацию о подготовке подозрения Генпрокуратурой не может, поскольку отвечает только за ГБР.
В то же время он напомнил, что объявление подозрения – не тайный процесс, и если ГБР получит доказательства вины Порошенко, то общество обязательно об этом узнает.
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Предыстория:
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
- 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
- 21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".
- 2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
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