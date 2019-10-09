У ГБР пока нет подозрения Порошенко

У Государственного бюро расследований пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.

Источник: пресс-конференция директора ГБР Романа Трубы.

Прямая речь: "Могу ответить за действия следователей ГБР. По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко".

"На этом этапе мы проводим комплекс следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях высокопоставленных чиновников".

Детали: Труба добавил, что комментировать информацию о подготовке подозрения Генпрокуратурой не может, поскольку отвечает только за ГБР.

В то же время он напомнил, что объявление подозрения – не тайный процесс, и если ГБР получит доказательства вины Порошенко, то общество обязательно об этом узнает.

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