Новости 13 ноября: рынок земли, заявления Коломойского

Рада дала добро на закон о рынке земли после нескольких часов грызни, Коломойский готов к развороту Украины в сторону России — новости, которые были актуальны 13 ноября.

О рынке земли

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов — 227 "слуг" и 13 внефракционных.

После этого председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти.

Евросоюз поддержал планы правительства открыть рынок земли в Украине, что может "раскрыть огромный потенциал для экономики страны".

О Коломойском

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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