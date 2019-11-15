Рябошапка надеется на раскрытие дела Шеремета, но не Гонгадзе
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что найти заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно. Но генпрокурор надеется на раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.
Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"
Прямая речь: "Это, пожалуй, одно из тех дел (дело Гонгадзе – УП), где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится.
Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается."
Детали: Рябошапка добавил, что имеет в виду, что обществу иногда стоит говорить, что прогресса в расследовании дела об убийстве основателя "Украинской правды" нет. "Или же расследовать еще 20 лет и кормить общество обещаниями".
По делу Павла Шеремета, то генпрокурор выразил надежду на раскрытие преступления в ближайшее время. По его словам, задержанные ранее ветераны АТО, Владислав и Инна Грищенко, задержанные не в связи с расследования убийства журналиста. Он добавил, что их причастность к его убийству проверяется так же, как и другого круга лиц.
Прямая речь: "Пока что (не раскрыто дело Шеремета). Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем.
Могут быть, а могут и не быть (причастны Грищенки к делу Шеремета – УП). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве.
Что было раньше: В начале ноября двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В августе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании дела о гибели Павла Шеремета за последний месяц появилась "ниточка", по которой идут "активные следственные действия".
- В мае 2019 года Луценко заявил о "серьезном прогрессе" в расследовании убийства Шеремета. Однако что именно имел в виду генпрокурор, осталось непонятным.
- Президент Владимир Зеленский, после того, как руководитель Национальной полиции Сергей Князев ознакомил его с глазу на глаз с секретными материалами дела, заявил, что в деле об убийстве Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор.
- Новый генеральный прокурор Руслан Рябошпака назвал приоритетным расследование резонансных криминальных дел, в том числе журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.
- Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
- Апелляционный суд оставил приговор в силе.
- В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
- В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
- Заказчики убийства до сих пор не наказаны.
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