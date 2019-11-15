Рябошапка надеется на раскрытие дела Шеремета, но не Гонгадзе

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что найти заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно. Но генпрокурор надеется на раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"

Прямая речь: "Это, пожалуй, одно из тех дел (дело Гонгадзе – УП), где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится.

Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается."

Детали: Рябошапка добавил, что имеет в виду, что обществу иногда стоит говорить, что прогресса в расследовании дела об убийстве основателя "Украинской правды" нет. "Или же расследовать еще 20 лет и кормить общество обещаниями".

По делу Павла Шеремета, то генпрокурор выразил надежду на раскрытие преступления в ближайшее время. По его словам, задержанные ранее ветераны АТО, Владислав и Инна Грищенко, задержанные не в связи с расследования убийства журналиста. Он добавил, что их причастность к его убийству проверяется так же, как и другого круга лиц.

Прямая речь: "Пока что (не раскрыто дело Шеремета). Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем.

Могут быть, а могут и не быть (причастны Грищенки к делу Шеремета – УП). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве.

Что было раньше: В начале ноября двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

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