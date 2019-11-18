Путин обсудил с Макроном Украину
Президент Франции Эммануэлем Макроном и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили запланированную в Париже встречу в "нормандском формате".
Источник: пресс-служба Путина 18 ноября
Дословно: "Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.
В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса".
Детали: Путин также рассказал Макрону о том, что 18 ноября в акватории Чёрного моря Россия передала Украине три военных корабля, которые в ноябре 2018 года задержала ФСБ РФ.
Также они обсудили конфликт в Сирии, затронули некоторые "актуальные" вопросы российско-французского диалога.
Отмечается, что между Путиным и Макроном была достигнута договорённость о продолжении контактов в различных форматах.
Сообщается, что инициатором телефонного разговора был Макрон.
Что было раньше: 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже.
В тот же день состоялся телефонный разговор Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.
Макрон и Зеленский обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.
Напомним:
- 14 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате окажется безрезультативной, однако ценой могут стать международные санкции против России.
- Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".
- При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.
- Россия блокировала встречу лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать коммюнике и принять важные для достижения мира на Донбассе решения. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".
- Пристайко рассказал, что Украина, Франция и Германия договорились о дате встречи в Нормадському формате, но Россия тормозит процесс.
- 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал, а 9 ноября началось разведение в Петровском. До этого разведение произошло в Станице Луганской.
- Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
- Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".