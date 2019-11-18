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Путин обсудил с Макроном Украину

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:26

Президент Франции Эммануэлем Макроном и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили запланированную в Париже встречу в "нормандском формате".

Источник: пресс-служба Путина 18 ноября

Дословно: "Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса".

Детали: Путин также рассказал Макрону о том, что 18 ноября в акватории Чёрного моря Россия передала Украине три военных корабля, которые в ноябре 2018 года задержала ФСБ РФ.

Также они обсудили конфликт в Сирии, затронули некоторые "актуальные" вопросы российско-французского диалога.

Отмечается, что между Путиным и Макроном была достигнута договорённость о продолжении контактов в различных форматах.

Сообщается, что инициатором телефонного разговора был Макрон.

Что было раньше: 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже.

В тот же день состоялся телефонный разговор Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон и Зеленский обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.

Напомним:

  • 14 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате окажется безрезультативной, однако ценой могут стать международные санкции против России.
  • Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".
  • При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.
  • Россия блокировала встречу лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать коммюнике и принять важные для достижения мира на Донбассе решения. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".
  • Пристайко рассказал, что Украина, Франция и Германия договорились о дате встречи в Нормадському формате, но Россия тормозит процесс.
  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал, а 9 ноября началось разведение в Петровском. До этого разведение произошло в Станице Луганской.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки". 

Украинская правда
Темы: ПутинФранцияУкраина
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