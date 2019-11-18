Путин обсудил с Макроном Украину

Президент Франции Эммануэлем Макроном и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили запланированную в Париже встречу в "нормандском формате".

Источник: пресс-служба Путина 18 ноября

Дословно: "Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса".

Детали: Путин также рассказал Макрону о том, что 18 ноября в акватории Чёрного моря Россия передала Украине три военных корабля, которые в ноябре 2018 года задержала ФСБ РФ.

Также они обсудили конфликт в Сирии, затронули некоторые "актуальные" вопросы российско-французского диалога.

Отмечается, что между Путиным и Макроном была достигнута договорённость о продолжении контактов в различных форматах.

Сообщается, что инициатором телефонного разговора был Макрон.

Что было раньше: 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже.

В тот же день состоялся телефонный разговор Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон и Зеленский обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.

Напомним: