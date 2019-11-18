Путин обсудил с Макроном Украину

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Понедельник, 18 ноября 2019, 17:26

Президент Франции Эммануэлем Макроном и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили запланированную в Париже встречу в "нормандском формате".

Источник: пресс-служба Путина 18 ноября

Дословно: "Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса".

Детали: Также они обсудили конфликт в Сирии, затронули некоторые "актуальные" вопросы российско-французского диалога.

Отмечается, что между Путиным и Макроном была достигнута договорённость о продолжении контактов в различных форматах.

Сообщается, что инициатором телефонного разговора был Макрон.

Украинская правда
Темы: Путин Франция Украина


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