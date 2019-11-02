АРМА планирует провести новый конкурс на управляющего "Межигорья"
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Суббота, 2 ноября 2019, 14:57
Национальное агентство по управлению и менеджменту активами (АРМА) планирует провести новый конкурс на управляющего резиденцией экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" ранней весной 2020 года.
Источник: комментарий директора АРМА Антона Янчука Слідству.Инфо
Прямая речь Янчука: "Должен быть новый конкурс. И провести этот конкурс мы планируем весной, потому что "Межигорье" пока - это, прежде всего, сезонный бизнес. И проводить конкурс ранее менее результативно".
Что было ранее: В августе Национальное агентство по розыску и менеджмента активов расторгло договор, который передал малоизвестной компании "Скомпани" в управление резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".
Предыстория:
- 29 мая "Межигорью" выбрали управляющего. Им стало ООО "Скомпани", директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок".
- Впоследствии журналисты сообщили, что "Скомпани", которая победила тендер, придумала историю своей хозяйственной деятельности. Фирма никогда не осуществляла реальной хозяйственной деятельности и не управляла до этого другими объектами.
- Конкурентами фирмы были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, поскольку они не являются субъектом хозяйствования.
- Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
- "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.
Украинская правда
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