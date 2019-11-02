АРМА планирует провести новый конкурс на управляющего "Межигорья"

Национальное агентство по управлению и менеджменту активами (АРМА) планирует провести новый конкурс на управляющего резиденцией экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" ранней весной 2020 года.

Источник: комментарий директора АРМА Антона Янчука Слідству.Инфо

Прямая речь Янчука: "Должен быть новый конкурс. И провести этот конкурс мы планируем весной, потому что "Межигорье" пока - это, прежде всего, сезонный бизнес. И проводить конкурс ранее менее результативно".

Что было ранее: В августе Национальное агентство по розыску и менеджмента активов расторгло договор, который передал малоизвестной компании "Скомпани" в управление резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

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