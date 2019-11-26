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Боевики меняют рельсы на железнодорожном мосту Станицы Луганской

Вторник, 26 ноября 2019, 12:43

Оккупанты на участке разведения в районе Станицы Луганской меняют рельсы на железнодорожном мосту.

Источник: отчет ОБСЕ от 25 ноября

Дословно: "23 ноября на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела, как 3 рабочих из неподконтрольных правительству районов устанавливали рельсы на железнодорожном мосту примерно в 500 м на восточно-северный восток от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска)".

Детали: Кроме того, 23 и 24 ноября наблюдатели ОБСЕ видели, как 4 рабочих из подконтрольных правительству районов устанавливали два металлодетекторы на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

В течение этих дней команда СММ также видела не менее 3 боевиков с наружными повязками с надписями "СЦКК" между строящейся секцией моста и блокпостом оккупантов южнее моста.

Напомним: 

  • 20 ноября на линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской открыли отремонтированный мост.
  • В 2015 года в результате взрыва во время боев был полностью разрушен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской.
  • 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку блокпост боевиков снят.
  • 27 июня совершился первый этап отвода украинских подразделений в Станице Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.

Украинская правда
Темы: Донбасс
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