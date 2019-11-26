Боевики меняют рельсы на железнодорожном мосту Станицы Луганской

560 просмотров
Вторник, 26 ноября 2019, 13:43

Оккупанты на участке разведения в районе Станицы Луганской меняют рельсы на железнодорожном мосту.

Источник: отчет ОБСЕ от 25 ноября

Дословно: "23 ноября на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела, как 3 рабочих из неподконтрольных правительству районов устанавливали рельсы на железнодорожном мосту примерно в 500 м на восточно-северный восток от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска)".

Детали: Кроме того, 23 и 24 ноября наблюдатели ОБСЕ видели, как 4 рабочих из подконтрольных правительству районов устанавливали два металлодетекторы на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

В течение этих дней команда СММ также видела не менее 3 боевиков с наружными повязками с надписями "СЦКК" между строящейся секцией моста и блокпостом оккупантов южнее моста.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины
НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне
ГБР просит снять неприкосновенность с Федыны за угрозы Зеленскому
Вслед за доходами ГБР получило доступ к данным паспортов Порошенко
Все новости
18+

Кто вы в сексе? Найдите себя среди 11 типов

семья

Хотите успешного ребенка? Привлекайте его к домашним обязанностям

здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів