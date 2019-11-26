Боевики меняют рельсы на железнодорожном мосту Станицы Луганской

Оккупанты на участке разведения в районе Станицы Луганской меняют рельсы на железнодорожном мосту.

Источник: отчет ОБСЕ от 25 ноября

Дословно: "23 ноября на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела, как 3 рабочих из неподконтрольных правительству районов устанавливали рельсы на железнодорожном мосту примерно в 500 м на восточно-северный восток от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска)".

Детали: Кроме того, 23 и 24 ноября наблюдатели ОБСЕ видели, как 4 рабочих из подконтрольных правительству районов устанавливали два металлодетекторы на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

В течение этих дней команда СММ также видела не менее 3 боевиков с наружными повязками с надписями "СЦКК" между строящейся секцией моста и блокпостом оккупантов южнее моста.