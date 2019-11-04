Во Львове на неделю запретили катать людей на лошадях

Львовский городской совет на неделю запретил катать людей на лошадях и конных экипажах после того, как напуганные петардой лошади тяжело травмировали девушку в центре города.

Источник: заявление мэра Львова Андрея Садового и заявление директора юридического департамента горсовета Гелены Пайонкевич на сайте городского совета

Прямая речь Садового: "На неделю мы приостановили процесс катания гостей и львовян на лошадях. Мы должны проверить все относительно безопасности.

За неделю времени проведем весь ряд мероприятий, круглые столы, обсуждения, и после того будем принимать окончательное решение.

Сейчас мы не будем использовать этот метод развлечения для львовян и гостей города".

Детали: Садовый также добавил, что 15-летняя Олеся, которую травмировали напуганы лошади 2 ноября, находится в столице в Охматдете, и идет на поправку. По словам мэра, расходы на лечение покроют из городского бюджета.

Садовый добавил, что требует от полиции "найти тех нелюдей, которые бросили петарду, потому во время войны использовать петарды и салюты – это преступление, это фактически покушение на убийство".

Во Львовском горсовете также напомнили, что использование фейерверков в городе категорически запрещено.

По словам директора юридического департамента ЛГС Гелены Пайонкевич, на этой неделе чиновники выедут на осмотр условий содержания лошадей.

Сейчас городской совет передал записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

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