Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове на неделю запретили катать людей на лошадях

Понедельник, 4 ноября 2019, 14:08

Львовский городской совет на неделю запретил катать людей на лошадях и конных экипажах после того, как напуганные петардой лошади тяжело травмировали девушку в центре города.

Источник: заявление мэра Львова Андрея Садового и заявление директора юридического департамента горсовета Гелены Пайонкевич на сайте городского совета

Прямая речь Садового: "На неделю мы приостановили процесс катания гостей и львовян на лошадях. Мы должны проверить все относительно безопасности.

За неделю времени проведем весь ряд мероприятий, круглые столы, обсуждения, и после того будем принимать окончательное решение.

Сейчас мы не будем использовать этот метод развлечения для львовян и гостей города".

Детали: Садовый также добавил, что 15-летняя Олеся, которую травмировали напуганы лошади 2 ноября, находится в столице в Охматдете, и идет на поправку. По словам мэра, расходы на лечение покроют из городского бюджета.

Садовый добавил, что требует от полиции "найти тех нелюдей, которые бросили петарду, потому во время войны использовать петарды и салюты – это преступление, это фактически покушение на убийство".

Во Львовском горсовете также напомнили, что использование фейерверков в городе категорически запрещено.

По словам директора юридического департамента ЛГС Гелены Пайонкевич, на этой неделе чиновники выедут на осмотр условий содержания лошадей.

Сейчас городской совет передал записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

Предыстория:

  • 2 ноября в центре Львова напуганные взрывом петарды или фейерверка лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. В результате инцидента девушка получила перелом ноги, кучер – вывих руки и травму головы, а конь получил оскольчатые переломы двух ног, несовместимые с жизнью.

Темы: Львовчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Львов
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Суд наказал молодого человека за песни Лепса в центре Львова: заплатит 51 грн
Чешские врачи прооперируют пострадавших от войны украинцев во Львове
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: