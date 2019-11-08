Днепропетровский облсовет возглавил человек Коломойского

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Пятница, 8 ноября 2019, 15:59

Новым председателем Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник.

Источник: "Днепр Час"

Детали: Депутаты избрали председателя путем голосования в сессионном зале.

Кандидатуру Олейника поддержали почти одноголосно – только один депутат проголосовал "против всех".

Олейник – первый заместитель предыдущего главы облсовета Глеба Прыгунова и экс-заместитель Игоря Коломойского в 2014-2015 годах, когда олигарх занимал должность губернатора Днепропетровской области.

 
Днепр Час

Что было ранее: 5 ноября председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов подал в отставку.

Согласно распоряжению о назначении на 8 ноября очередной сессии, депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления недоверия Прыгунову и его отставку. 

Напомним:

  • В ноябре 2015 года, накануне задержания лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, Олейник уехал из Украины.
  • Об этом рассказал нардеп Сергей Лещенко: "Бывший замгубернатора Святослав Олейник получил сигнал накануне "шухера" (задержания Корбана) и перебрался в Словакию".
  • Лещенко также написал, что Олейник "завязан лично на Коломойского, был его адвокатом в деле по покушению на адвоката Карпенко, "решал вопрос" по беспредельному закрытию уголовки в судах и организовал прикрытие для следователя, подыгравшего олигарху".
  • Вскоре Олейник подтвердил, что покинул страну, призвав при этом привлечь Лещенко к уголовной ответственности.
  • По словам Олейника, в Словакии он встречался с депутатами парламента, чтобы сформировать позицию относительно процесса над Корбаном.

Темы: Днепропетровская область Коломойский


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