Днепропетровский облсовет возглавил человек Коломойского

Новым председателем Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник.

Источник: "Днепр Час"

Детали: Депутаты избрали председателя путем голосования в сессионном зале.

Кандидатуру Олейника поддержали почти одноголосно – только один депутат проголосовал "против всех".

Олейник – первый заместитель предыдущего главы облсовета Глеба Прыгунова и экс-заместитель Игоря Коломойского в 2014-2015 годах, когда олигарх занимал должность губернатора Днепропетровской области.

Днепр Час

Что было ранее: 5 ноября председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов подал в отставку.

Согласно распоряжению о назначении на 8 ноября очередной сессии, депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления недоверия Прыгунову и его отставку.

Напомним: