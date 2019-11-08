Днепропетровский облсовет возглавил человек Коломойского
3501 просмотр
Пятница, 8 ноября 2019, 15:59
Новым председателем Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник.
Источник: "Днепр Час"
Детали: Депутаты избрали председателя путем голосования в сессионном зале.
Кандидатуру Олейника поддержали почти одноголосно – только один депутат проголосовал "против всех".
Олейник – первый заместитель предыдущего главы облсовета Глеба Прыгунова и экс-заместитель Игоря Коломойского в 2014-2015 годах, когда олигарх занимал должность губернатора Днепропетровской области.
Что было ранее: 5 ноября председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов подал в отставку.
Согласно распоряжению о назначении на 8 ноября очередной сессии, депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления недоверия Прыгунову и его отставку.
Напомним:
- В ноябре 2015 года, накануне задержания лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, Олейник уехал из Украины.
- Об этом рассказал нардеп Сергей Лещенко: "Бывший замгубернатора Святослав Олейник получил сигнал накануне "шухера" (задержания Корбана) и перебрался в Словакию".
- Лещенко также написал, что Олейник "завязан лично на Коломойского, был его адвокатом в деле по покушению на адвоката Карпенко, "решал вопрос" по беспредельному закрытию уголовки в судах и организовал прикрытие для следователя, подыгравшего олигарху".
- Вскоре Олейник подтвердил, что покинул страну, призвав при этом привлечь Лещенко к уголовной ответственности.
- По словам Олейника, в Словакии он встречался с депутатами парламента, чтобы сформировать позицию относительно процесса над Корбаном.
powered by lun.ua