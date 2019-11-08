Днепропетровский облсовет возглавил человек Коломойского

Новым председателем Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник.

Источник: "Днепр Час"

Детали: Депутаты избрали председателя путем голосования в сессионном зале.

Кандидатуру Олейника поддержали почти одноголосно – только один депутат проголосовал "против всех".

Олейник – первый заместитель предыдущего главы облсовета Глеба Прыгунова и экс-заместитель Игоря Коломойского в 2014-2015 годах, когда олигарх занимал должность губернатора Днепропетровской области.

Днепр Час

Что было ранее: 5 ноября председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов подал в отставку.

Согласно распоряжению о назначении на 8 ноября очередной сессии, депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления недоверия Прыгунову и его отставку.

Напомним:

В ноябре 2015 года, накануне задержания лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, Олейник уехал из Украины.

Об этом рассказал нардеп Сергей Лещенко: "Бывший замгубернатора Святослав Олейник получил сигнал накануне "шухера" (задержания Корбана) и перебрался в Словакию".

Лещенко также написал, что Олейник "завязан лично на Коломойского, был его адвокатом в деле по покушению на адвоката Карпенко, "решал вопрос" по беспредельному закрытию уголовки в судах и организовал прикрытие для следователя, подыгравшего олигарху".

Вскоре Олейник подтвердил, что покинул страну, призвав при этом привлечь Лещенко к уголовной ответственности.

По словам Олейника, в Словакии он встречался с депутатами парламента, чтобы сформировать позицию относительно процесса над Корбаном.

В Верховной Раде 6-го созыва Олейник, вместе с Валерием Писаренко и Владимиром Пилипенко, входил в т.зв. "группу Портнова".

Сначала, в составе блока Юлии Тимошенко, Олейник выполнял требования лидера БЮТ.

После выборов Андрей Портнов перешел работать в администрацию президента Януковича, а трое близких к нему депутатов стали голосовать синхронно с новой властью.

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