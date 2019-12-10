Путин пока не хочет пускать Украину в ОРДЛО, потому что "так написано в Минских соглашениях"

Президент России Владимир Путин считает, что Киев не должен возобновлять контроль над оккупированным Донбассом до местных выборов, потому что это будет нарушением Минских соглашений.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения…. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур.

Ну там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения? И их снова заново переписывать".

Детали: По словам Путина, в Минских соглашениях "каждый пункт увязан между собой", и нарушение одного пункта повлечет за собой переписывание других. А это создаст ситуацию, "при которой вообще ничего не сможем сделать".

Президент РФ добавил, что считает свою позицию "вполне оправданной".

Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"

Предыстория: