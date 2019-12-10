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Путин пока не хочет пускать Украину в ОРДЛО, потому что "так написано в Минских соглашениях"

Вторник, 10 декабря 2019, 01:27
Путин пока не хочет пускать Украину в ОРДЛО, потому что так написано в Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин считает, что Киев не должен возобновлять контроль над оккупированным Донбассом до местных выборов, потому что это будет нарушением Минских соглашений.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения…. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур.

Ну там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения? И их снова заново переписывать".

Детали: По словам Путина, в Минских соглашениях "каждый пункт увязан между собой", и нарушение одного пункта повлечет за собой переписывание других. А это создаст ситуацию, "при которой вообще ничего не сможем сделать".

Президент РФ добавил, что считает свою позицию "вполне оправданной".

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"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна получить контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе.
  • "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже.
  • Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
  • Зеленский планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

Соня Лукашова, УП

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Темы: нормандский форматДонбассПутин
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