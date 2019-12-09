Путин ожидает, что разведение сил продолжится и Украина изменит Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил, и подчеркнул необходимость внесения в Конституцию Украины изменений, закрепляющих так называемый особый статус Донбасса на постоянной основе.
Источник: заявление Путина по итогам переговоров в Париже
Прямая речь: "Принят итоговой совместной документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских соглашений от 2015 года, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между участниками конфликта.
Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут произведены работы по разминированию и дефортификации
В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных.
В конечном итоге, мы так оцениваем, что работа была очень полезной".
Детали: По словам Путина, необходимо синхронизировать процесс перемирия на Донбассе с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями: внесением в конституцию изменений, закрепляющих так называемый особый статут Донбасса на постоянной основе и имплементацией формули Штайнмаера.
Он также добавил, что нее следует забывать о выполнении и "других обязательств" – в частности об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования боевиков.
Что было раньше: Поздно вечером 9 декабря завершилась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.
По данным источников УП, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.
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Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- Зеленский надеялся, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.