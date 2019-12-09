Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил, и подчеркнул необходимость внесения в Конституцию Украины изменений, закрепляющих так называемый особый статус Донбасса на постоянной основе.

Источник: заявление Путина по итогам переговоров в Париже

Прямая речь: "Принят итоговой совместной документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских соглашений от 2015 года, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между участниками конфликта.

Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут произведены работы по разминированию и дефортификации

В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных.

В конечном итоге, мы так оцениваем, что работа была очень полезной".

Детали: По словам Путина, необходимо синхронизировать процесс перемирия на Донбассе с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями: внесением в конституцию изменений, закрепляющих так называемый особый статут Донбасса на постоянной основе и имплементацией формули Штайнмаера.

Он также добавил, что нее следует забывать о выполнении и "других обязательств" – в частности об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования боевиков.

Что было раньше: Поздно вечером 9 декабря завершилась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.

По данным источников УП, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

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