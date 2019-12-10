Президент Росси Владимир Путин заявил, что на встрече в Париже договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле всех на всех и что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил.

Источник: заявление Путина по итогам переговоров в Париже

Прямая речь: "Принят итоговой совместной документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских соглашений от 2015 года, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между участниками конфликта.

Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут произведены работы по разминированию и дефортификации

В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных.

В конечном итоге, мы так оцениваем, что работа была очень полезной".

Детали: По словам Путина, необходимо синхронизировать процесс перемирия на Донбассе с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями: внесением в конституцию изменений, закрепляющих особый статут Донбасса на постоянной основе и имплементацией формули Штайнмаера.

Он также добавил, что нее следует забывать о выполнении и других обязательств – в частности об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования боевиков.