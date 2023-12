В 2019 году в мире убили 49 журналистов, 389 находятся в тюрьме, а 57 – в заложниках, среди них есть украинцы: погибший Вадим Комаров и пленный Станислав Асеев.

Источник: ежегодный отчет относительно насилия и жестокого обращения с журналистами организации "Репортеры без границ"

Дословно: "Журналистика остается опасной профессией, но количество погибших журналистов в этом году является самым низким за 16 лет.

Количество погибших журналистов в этом году – 49 – является самой низкой с 2003 года, и это потрясающее снижение на 44% по сравнению с прошлым годом. В этом году "исторически низкий" показатель, по сравнению со среднегодовым 80 погибших журналистов в течение последних двух десятилетий, является прежде всего результатом уменьшения количества погибших журналистов в зонах войны.

Освещение конфликтов в Сирии, Йемене и Афганистане было вдвое менее смертельным для журналистов: - с общим количеством 17 убитых журналистов в этих трех странах по сравнению с 34 в 2018 году.

Такое беспрецедентное падение не должно, однако, перекрыть тот факт, что количество журналистов, погибших в мирных странах, остается таким же, как и в предыдущие годы.

Например, в Мексике в 2019 году были убиты десять журналистов, столько же, как и в прошлом году. С общим количеством убитых 14 журналистов, Латинская Америка сейчас такая же смертельная для журналистов, как и Ближний Восток со всеми его войнами".

Детали: Исходя из этих двух тенденций – зоны войны менее опасны, а мирные страны такие же опасны, как и раньше, – больше журналистов (59%) сейчас погибают в мирных странах, чем в зонах войны.

В то же время наблюдается увеличение на 2% случаев умышленных убийств или нападений журналистов.

Среди случаев, связанных с организованной преступностью, упомянут украинский журналист Вадим Комаров, известный расследованиями коррупции в городе Черкассы: было несколько попыток его убийства в последние годы, он подвергся нападению в мае и умер в июне от тяжелых травм головы. Убийство Комарова остается безнаказанным.

49 journalists killed across the world in 2019, Reporters Without Borders says -- the lowest death toll in 16 yearshttps://t.co/2e29ih7C21 pic.twitter.com/EwUFHxmu3p