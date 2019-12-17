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49 журналистов погибли в 2019 году, включая украинца Комарова – Репортеры без границ

Вторник, 17 декабря 2019, 07:39
Вадим Комаров

В 2019 году в мире убили 49 журналистов, 389 находятся в тюрьме, а 57 – в заложниках, среди них есть украинцы: погибший Вадим Комаров и пленный Станислав Асеев.

Источник: ежегодный отчет относительно насилия и жестокого обращения с журналистами организации "Репортеры без границ"

Дословно: "Журналистика остается опасной профессией, но количество погибших журналистов в этом году является самым низким за 16 лет.

Количество погибших журналистов в этом году – 49 – является самой низкой с 2003 года, и это потрясающее снижение на 44% по сравнению с прошлым годом. В этом году "исторически низкий" показатель, по сравнению со среднегодовым 80 погибших журналистов в течение последних двух десятилетий, является прежде всего результатом уменьшения количества погибших журналистов в зонах войны.

Освещение конфликтов в Сирии, Йемене и Афганистане было вдвое менее смертельным для журналистов: - с общим количеством 17 убитых журналистов в этих трех странах по сравнению с 34 в 2018 году.

Такое беспрецедентное падение не должно, однако, перекрыть тот факт, что количество журналистов, погибших в мирных странах, остается таким же, как и в предыдущие годы.

Например, в Мексике в 2019 году были убиты десять журналистов, столько же, как и в прошлом году. С общим количеством убитых 14 журналистов, Латинская Америка сейчас такая же смертельная для журналистов, как и Ближний Восток со всеми его войнами".

 

Детали: Исходя из этих двух тенденций – зоны войны менее опасны, а мирные страны такие же опасны, как и раньше, – больше журналистов (59%) сейчас погибают в мирных странах, чем в зонах войны.

 

В то же время наблюдается увеличение на 2% случаев умышленных убийств или нападений журналистов.

 

Среди случаев, связанных с организованной преступностью, упомянут украинский журналист Вадим Комаров, известный расследованиями коррупции в городе Черкассы: было несколько попыток его убийства в последние годы, он подвергся нападению в мае и умер в июне от тяжелых травм головы. Убийство Комарова остается безнаказанным.

"Лидеры" по смертности среди журналистов: Мексика (10), Сирия (10), Афганистан (5), Пакистан (4) и Сомали (3).

 

Еще одним тревожным аспектом является то, что возросло количество задержанных журналистов: во всем мире 389 журналистов находятся в тюрьме в связи с их работой, что на 12% больше, чем в прошлом году.

 

Почти половину этих журналистов занимают три страны: Китай, Египет и Саудовская Аравия. Усилив борьбу с уйгурском меньшинством, один Китай удерживает треть всех задержанных в мире журналистов.

Среди 57 заложников числится украинец Станислав Асеев, известный под псевдонимом Станислав Васин. Его удерживают на оккупированной территории Донецкой области с 2017 года. В 2019 году пророссийские сепаратисты т. н. "ДНР" дали ему 15 лет тюрьмы. Киев надеется освободить Асеева в ходе обмена.

 

УП, дополнено

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Темы: СМИмедиаубийствомир
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