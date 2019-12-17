Полиция опровергла информацию о несоответствии результатов экспертизы в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Они официально привлекли Ивана Бирча к исследованию.

В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы".

Детали: В полиции также напомнили, что позволили стороне защиты ознакомиться с материалами дела в части, которая не повредит досудебному расследованию.

Что предшествовало: 16 декабря журналисты "Слідства.Інфо" назвали результаты экспертизы неоднозначными.

Расследователи выяснили, что, согласно предварительной экспертизе британца от 1 октября, женщина, которая фотографировала видеокамеры, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью одно и то же лицо.

Это должно означать, что все три человека – подозреваемая Юлия Кузьменко ("Лиса"), а не арестованная Яна Дугарь. Однако, по словам расследователей, доказать это крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и лицо на видео.

Журналисты предположили, что необнародованная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ".

Предыстория:

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Блог УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета