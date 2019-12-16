Глава МИД: Россия не адаптировалась к новой реальности, не поняла "красных линий"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко констатирует, что российская сторона на переговорах не изменила позиции после смены власти в Украине и пытается дальше давить, чтобы свои позиции изменил Киев.

Источник: интервью Пристайко УНИАНу

Прямая речь: "Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие. На сегодня я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел последние пять с половиной лет…

На сегодняшний момент не наблюдается изменений. Мы все надеялись, что российская сторона поймет цивилизованный давление, к которому прибегли наши партнеры, – санкционное. Однако, очевидно, Москва пока демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, не готова к этим изменениям. Это касается, как вы видите, заявления о том, что Россия, как и Франция, и Германия, – лишь сторона, которая пытается помочь в решении "войны" и так далее. Вся эта старая риторика...

Мы рассчитывали на определенное понимание. В Украине изменилась политическая ситуация, которая даже в теории не позволяет говорить о каких-то мифических "украинских фашистах", "нацистах", которые якобы захватили власть в Украине. Очевидно, если наша страна уже второй раз проходит через демократические выборы, "нацисты" не приходят к власти, то я бы рассчитывал, что Россия все же будет адаптироваться к этой реальности. Но нет.

Она, наверное, рассчитывает, что все еще есть место для того, чтобы Украина изменила позиции. И те "красные линии", о которых вы спросили, сохранили для обеих сторон определенные более или менее прежние позиции".

Детали: Пристайко предположил, что россияне рассчитывали, что с Владимиром Зеленским "будет какая-то чрезмерная гибкость в решении принципиальных для нас вопросов, но наши "красные линии" остаются, и они четкие".

Он назвал эти принципиальные вещи: "Мы говорили о том, что Украина остается унитарным государством со своей признанной границей, которой мы должны достичь. Федерализация не рассматриваются. Изменения в Конституцию только в том объеме, как мы описали, что децентрализация предоставляет особые права всем регионам, в том числе и тем регионам, которые находятся за пределами (линии соприкосновения).

Эти "красные линии" остались, и мне показалось, что российская сторона осталась несколько разочарованной таким твердой принципиальной позицией Зеленского и его команды".

В целом, по словам главы МИД, атмосфера на парижских переговорах была "намного лучше, чем раньше, что в принципе нормально для первой встречи".

Свое настроение после саммита "нормандской четверки" в Париже он назвал "осторожным оптимизмом" со сроком действия до 31 декабря 2019 года.

Пристайко констатировал, что в Париже не достигли прогресса о том, что сначала Украина возвращает контроль над восточной границей, а затем проходят местные выборы в ОРДЛО. Но он считает, что встречи "нормандской четверки" имеют смысл, если хотя бы освободят пленных украинцев.

Министр сказал, что Минские соглашения "нереальны, хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки", но от российской стороны нет согласия на их адаптацию: "Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там, где не удобно, оно не находит отклика".

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