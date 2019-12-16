Глава МИД: Россия не адаптировалась к новой реальности, не поняла "красных линий"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко констатирует, что российская сторона на переговорах не изменила позиции после смены власти в Украине и пытается дальше давить, чтобы свои позиции изменил Киев.
Источник: интервью Пристайко УНИАНу
Прямая речь: "Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие. На сегодня я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел последние пять с половиной лет…
На сегодняшний момент не наблюдается изменений. Мы все надеялись, что российская сторона поймет цивилизованный давление, к которому прибегли наши партнеры, – санкционное. Однако, очевидно, Москва пока демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, не готова к этим изменениям. Это касается, как вы видите, заявления о том, что Россия, как и Франция, и Германия, – лишь сторона, которая пытается помочь в решении "войны" и так далее. Вся эта старая риторика...
Мы рассчитывали на определенное понимание. В Украине изменилась политическая ситуация, которая даже в теории не позволяет говорить о каких-то мифических "украинских фашистах", "нацистах", которые якобы захватили власть в Украине. Очевидно, если наша страна уже второй раз проходит через демократические выборы, "нацисты" не приходят к власти, то я бы рассчитывал, что Россия все же будет адаптироваться к этой реальности. Но нет.
Она, наверное, рассчитывает, что все еще есть место для того, чтобы Украина изменила позиции. И те "красные линии", о которых вы спросили, сохранили для обеих сторон определенные более или менее прежние позиции".
Детали: Пристайко отметил, что украинская сторона пытается продвигаться по "трекам", которые оставили в наследство предшественники в виде Минского процесса, потому что есть "определенные вещи", которые уже сформулированы и которые надо завершить.
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
5 нормандских встреч до Зеленского. Как каждая из них изменила ход войны на Донбассе
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
- Сначала в "Елисейском дворце" состоялись двусторонние встречи между всеми лидерами, за исключением президентов РФ и Украины. Затем более часа все четыре лидера вели переговоры за круглым столом.
- Позже состоялась двусторонняя встреча украинской и российской делегаций, на которой речь шла о газовой тематике. Во время этих переговоров Зеленский и Путин беседовали с глазу на глаз 10-15 минут. Путин сказал журналистам, что поговорили "хорошо, по-деловому".
- После того Зеленский, Путин, Меркель и Макрон снова общались вместе за ужином, который длился чуть более двух часов и окончилась среди ночи.
- По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
- Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
- На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
- Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
- О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
- Зато вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали", но форму, объем, цену, детали договора о транзите газа еще будут обсуждать.
- В свою очередь, Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
- Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
- При этом Путин отметил "потепление" отношений с Украиной, а также продолжил обещать Киеву скидку в 25% на газ.
- Украина и Россия не достигли согласия относительно нового контракта на транзит газа и на поставки газа – договорились "дальше договариваться".
- "Нормандская встреча" проходила на фоне акций под Офисом президента в Киеве. Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус после переговоров в Париже заявил, что Зеленский не пересек "красных линий", то есть не сдал национальные интересы, поэтому палатки с Банковой уберут к утру.