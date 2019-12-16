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Глава МИД: Россия не адаптировалась к новой реальности, не поняла "красных линий"

Понедельник, 16 декабря 2019, 11:13
Глава МИД: Россия не адаптировалась к новой реальности, не поняла красных линий

Министр иностранных дел Вадим Пристайко констатирует, что российская сторона на переговорах не изменила позиции после смены власти в Украине и пытается дальше давить, чтобы свои позиции изменил Киев.

Источник: интервью Пристайко УНИАНу

Прямая речь: "Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие. На сегодня я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел последние пять с половиной лет…

На сегодняшний момент не наблюдается изменений. Мы все надеялись, что российская сторона поймет цивилизованный давление, к которому прибегли наши партнеры, – санкционное. Однако, очевидно, Москва пока демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, не готова к этим изменениям. Это касается, как вы видите, заявления о том, что Россия, как и Франция, и Германия, – лишь сторона, которая пытается помочь в решении "войны" и так далее. Вся эта старая риторика...

Мы рассчитывали на определенное понимание. В Украине изменилась политическая ситуация, которая даже в теории не позволяет говорить о каких-то мифических "украинских фашистах", "нацистах", которые якобы захватили власть в Украине. Очевидно, если наша страна уже второй раз проходит через демократические выборы, "нацисты" не приходят к власти, то я бы рассчитывал, что Россия все же будет адаптироваться к этой реальности. Но нет.

Она, наверное, рассчитывает, что все еще есть место для того, чтобы Украина изменила позиции. И те "красные линии", о которых вы спросили, сохранили для обеих сторон определенные более или менее прежние позиции".

Детали: Пристайко предположил, что россияне рассчитывали, что с Владимиром Зеленским "будет какая-то чрезмерная гибкость в решении принципиальных для нас вопросов, но наши "красные линии" остаются, и они четкие".

Он назвал эти принципиальные вещи: "Мы говорили о том, что Украина остается унитарным государством со своей признанной границей, которой мы должны достичь. Федерализация не рассматриваются. Изменения в Конституцию только в том объеме, как мы описали, что децентрализация предоставляет особые права всем регионам, в том числе и тем регионам, которые находятся за пределами (линии соприкосновения).

Эти "красные линии" остались, и мне показалось, что российская сторона осталась несколько разочарованной таким твердой принципиальной позицией Зеленского и его команды".

В целом, по словам главы МИД, атмосфера на парижских переговорах была "намного лучше, чем раньше, что в принципе нормально для первой встречи".

Свое настроение после саммита "нормандской четверки" в Париже он назвал "осторожным оптимизмом" со сроком действия до 31 декабря 2019 года.

Пристайко констатировал, что в Париже не достигли прогресса о том, что сначала Украина возвращает контроль над восточной границей, а затем проходят местные выборы в ОРДЛО. Но он считает, что встречи "нормандской четверки" имеют смысл, если хотя бы освободят пленных украинцев.

Министр сказал, что Минские соглашения "нереальны, хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки", но от российской стороны нет согласия на их адаптацию: "Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там, где не удобно, оно не находит отклика".

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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

5 нормандских встреч до Зеленского. Как каждая из них изменила ход войны на Донбассе

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
  • Сначала в "Елисейском дворце" состоялись двусторонние встречи между всеми лидерами, за исключением президентов РФ и Украины. Затем более часа все четыре лидера вели переговоры за круглым столом.
  • Позже состоялась двусторонняя встреча украинской и российской делегаций, на которой речь шла о газовой тематике. Во время этих переговоров Зеленский и Путин беседовали с глазу на глаз 10-15 минут. Путин сказал журналистам, что поговорили "хорошо, по-деловому".
  • После того Зеленский, Путин, Меркель и Макрон снова общались вместе за ужином, который длился чуть более двух часов и окончилась среди ночи.
  • По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
  • Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
  • На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
  • Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
  • О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
  • Зато вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали", но форму, объем, цену, детали договора о транзите газа еще будут обсуждать.
  • В свою очередь, Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
  • Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
  • При этом Путин отметил "потепление" отношений с Украиной, а также продолжил обещать Киеву скидку в 25% на газ.
  • Украина и Россия не достигли согласия относительно нового контракта на транзит газа и на поставки газа – договорились "дальше договариваться".
  • "Нормандская встреча" проходила на фоне акций под Офисом президента в Киеве. Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус после переговоров в Париже заявил, что Зеленский не пересек "красных линий", то есть не сдал национальные интересы, поэтому палатки с Банковой уберут к утру.
  • Следующая встреча "нормандской четверки" планируется через 4 месяца в Берлине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматМИДРосcияДонбасс
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