Судьи Конституционного суда отказались восстановить в должности судьи Станислава Шевчука.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на информированного собеседника

Детали: Соответствующее решение было принято во время голосования в среду.

По словам источника, большинство судей высказались против восстановления бывшего председателя суда Шевчука в должности судьи.

Прямая речь: "Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука. Ему было отказано".

Этому предшествовало: 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда. 15 октября Шевчук подал заявление в Конституционный суд о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ.

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