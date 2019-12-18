Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности
Судьи Конституционного суда отказались восстановить в должности судьи Станислава Шевчука.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на информированного собеседника
Детали: Соответствующее решение было принято во время голосования в среду.
По словам источника, большинство судей высказались против восстановления бывшего председателя суда Шевчука в должности судьи.
Прямая речь: "Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука. Ему было отказано".
Этому предшествовало: 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда. 15 октября Шевчук подал заявление в Конституционный суд о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ.
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Предыстория:
- 14 мая судьи Конституционного суда на специальном заседании проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука на основании выводов постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Увольнение Шевчука поддержали 12 из 18 судей.
- Шевчук назвал свое увольнение "переворотом" в интересах Петра Порошенко.
- 14 мая новой главой КС избрали Наталью Шапталу.
- 17 сентября, после окончания в Шапталы полномочий судьи КС, судьи избрали главой суда Александра Тупицкого.