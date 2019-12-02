Военная Маруся Зверобой 2 декабря приходила в Государственное бюро расследований, куда ее вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, но на самом допросе не была.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову

Прямая речь: "Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии.

Процессуальный статус у нее сейчас – свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение".

Детали: По словам Ивановой, Зверобой была ознакомлена с повесткой в присутствии своего защитника, и никаких претензий к документу у нее не было.



При этом сама военная после выхода из здания ГБР заявила, что в вызове не указан ее статус, и ей непонятно, на какое следственное действие ее вызывали.

Зверобой отметила, что вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке Киевской области 28 ноября.



Она добавила, что приехала с адвокатами поинтересоваться, кем она является в этом деле. Они оставили свои вопросы в канцелярии и будут ждать ответов и "законно составленного вызова".

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