Главные новости воскресенья и ночи: выборы в ОТГ, санкции против "Северного потока-2"

Состоялись первые местные выборы в ОТГ, Россия пообещала ответить на санкции США против "Северного потока-2" – новости, которые были актуальны 22 декабря.

О выборах в ОТГ

22 декабря состоялись первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах. Явка избирателей по состоянию на 12:00 составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, по состоянию на 15:00 – от 14% до 54%. Низкой явка избирателей была на Закарпатье, в Ивано-Франковской области и на Волыни.

Как заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, местные выборы в Киевской области организовано практически на образцовом уровне.

О "Северный потоке-2"

Как сообщает S&P, российским судам трудно будет продлить прокладки трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.

Глава МИД РФ Сергеем Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

В статье газеты Bild говорится, что незадолго до подписания президентом США санкций против российских газопроводов руководство Германии пыталось помешать их введению.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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