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Головні новини неділі і ночі: вибори в ОТГ, санкції проти "Північного потоку-2"

Понеділок, 23 грудня 2019, 07:00
Головні новини неділі і ночі: вибори в ОТГ, санкції проти Північного потоку-2

Відбулись перші місцеві вибори до ОТГ, Росія пообіцяла відповісти на санкції США проти "Північного потоку-2" – новини, які були актуальні 22 грудня.

Про вибори в ОТГ

22 грудня відбулись перші місцеві вибори у 86 об’єднаних територіальних громад. Явка виборців станом на 12:00 становила від 4,4% до 35% у різних регіонах, станом на 15:00 – від 14% до 54%. Найнижчою явка виборців була на Закарпатті, в Івано-Франківській області та на Волині. 

Як заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, місцеві вибори у Київській області організовано практично на зразковому рівні. 

Про "Північний потік-2"

Як повідомляє S&P, російським суднам важко буде продовжити прокладання трубопроводу "Північний потік-2" замість кораблів швейцарської компанії Allseas, яка припинила роботи через санкції США.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пообіцяв, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

У статті газети Bild йдеться про те, що незадовго до підписання президентом США санкцій проти російських газопроводів керівництво Німеччини намагалось завадити їх запровадженню.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Міністерство закордонних справ Польщі жорстко розкритикувало слова Путіна про причини і хід Другої світової війни і порівняло їх із пропагандою часів сталінізму. 

У Львові в 12-поверховому будинку в суботу стався вибух газу, постраждав чоловік.

Слідчі ДБР повідомили про підозру у зловживанні владою двом головним інспекторам митного поста "Західний" та інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС, через дії яких держбюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень.

На польському-українському кордоні у напрямку в’їзду до України утворились великі черги автомобілів та автобусів.

Українські музиканти проводять на Майдані Незалежності в Києві марафон "Білими нитками" на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту -  регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності. 

Під Офісом президента провели акцію "Аваков заєднав!" з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Адвокат підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, оприлюднив спростування причетності до злочину ще одного підозрюваного Андрія Антоненка. 

Українська правда

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Теми: місцеве самоврядуваннясанкціїРосіягаз
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