Головні новини неділі і ночі: вибори в ОТГ, санкції проти "Північного потоку-2"

Відбулись перші місцеві вибори до ОТГ, Росія пообіцяла відповісти на санкції США проти "Північного потоку-2" – новини, які були актуальні 22 грудня.

Про вибори в ОТГ

22 грудня відбулись перші місцеві вибори у 86 об’єднаних територіальних громад. Явка виборців станом на 12:00 становила від 4,4% до 35% у різних регіонах, станом на 15:00 – від 14% до 54%. Найнижчою явка виборців була на Закарпатті, в Івано-Франківській області та на Волині.

Як заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, місцеві вибори у Київській області організовано практично на зразковому рівні.

Про "Північний потік-2"

Як повідомляє S&P, російським суднам важко буде продовжити прокладання трубопроводу "Північний потік-2" замість кораблів швейцарської компанії Allseas, яка припинила роботи через санкції США.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пообіцяв, що Росія дасть відповідь Сполученим Штатам на санкції у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

У статті газети Bild йдеться про те, що незадовго до підписання президентом США санкцій проти російських газопроводів керівництво Німеччини намагалось завадити їх запровадженню.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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