Дело Шеремета: следователи нашли улику, которая может указывать на Антоненко
В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.
Источник: сайт Национальной полиции
Детали: Согласно сообщению, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.
Эксперты выяснили, что найденное при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. Ее корпус изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" в болгарском городе Русе. Он был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в России в 1987 году.
Дословно: "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета".
Детали: Также сообщается, что на корпусе и внутри мины эксперты обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому специалисты дополнительно будут устанавливать их принадлежность.
В полиции отметили, что Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы закона. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.
Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции сказали, что это мина МОН-50 в полуразобранном состоянии. Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
- Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
- 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
- В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.