Дело Шеремета: следователи нашли улику, которая может указывать на Антоненко

В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: Согласно сообщению, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Эксперты выяснили, что найденное ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. Ее корпус изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" в болгарском городе Русе. Он был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в России в 1987 году.

Дословно: "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета".

Детали: Также сообщается, что на корпусе и внутри мины эксперты обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому специалисты дополнительно будут устанавливать их принадлежность.

В полиции отметили, что Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы закона. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

В то же время, 23 декабря в суде, который рассматривает жалобу Андрея Антоненко на его арест, прокурор объявил результат экспертизы относительно найденной в его доме МОН-50. Экспертиза установила, что этот предмет "в предоставленном на исследование виде к взрывным устройствам не относится". То есть у Антоненко нашли не взрывчатку, а только корпус от нее.

Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции сказали, что это мина МОН-50 в полуразобранном состоянии. Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

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