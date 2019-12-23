Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Шеремета: следователи нашли улику, которая может указывать на Антоненко

Понедельник, 23 декабря 2019, 14:14
Дело Шеремета: следователи нашли улику, которая может указывать на Антоненко

В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: Согласно сообщению, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Эксперты выяснили, что найденное ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. Ее корпус изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" в болгарском городе Русе. Он был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на Самарском заводе взрывчатых веществ в России в 1987 году.

Дословно: "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета".

Детали: Также сообщается, что на корпусе и внутри мины эксперты обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому специалисты дополнительно будут устанавливать их принадлежность.

В полиции отметили, что Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы закона. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

В то же время, 23 декабря в суде, который рассматривает жалобу Андрея Антоненко на его арест, прокурор объявил результат экспертизы относительно найденной в его доме МОН-50. Экспертиза установила, что этот предмет "в предоставленном на исследование виде к взрывным устройствам не относится". То есть у Антоненко нашли не взрывчатку, а только корпус от нее.

Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". В полиции сказали, что это мина МОН-50 в полуразобранном состоянии. Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
  • В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаубийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: