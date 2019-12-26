В ГБР говорят, что подозрение Федине завернула Генпрокуратура
Проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтерке Марусе Зверобой вернули из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.
Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, которую цитирует "Укринформ".
Прямая речь: "По поводу проекта уведомления о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщение о подозрении в настоящее время является не согласованным".
Иванова отметила, что пока не может предсказать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в этом деле, поскольку "уже в дальнейшем, по мере следствия, по мере того, сколько доказательств будет добыто, в том числе, и по народному депутату и собственно, по гражданскому лицу, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован нынешний".
Что предшествовало: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" София Федины 26 ноября.
Действия Федины квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
Сама нардеп отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
- На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
- Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.
- Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.
- ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
- Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
- Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.