В ГБР говорят, что подозрение Федине завернула Генпрокуратура

Проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Федине и волонтерке Марусе Зверобой вернули из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, которую цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "По поводу проекта уведомления о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщение о подозрении в настоящее время является не согласованным".

Иванова отметила, что пока не может предсказать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в этом деле, поскольку "уже в дальнейшем, по мере следствия, по мере того, сколько доказательств будет добыто, в том числе, и по народному депутату и собственно, по гражданскому лицу, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован нынешний".

Что предшествовало: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" София Федины 26 ноября.

Действия Федины квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Сама нардеп отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

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