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На РосТВ показали еще трех пленных украинцев, которых могут обменять

Суббота, 28 декабря 2019, 14:39
На РосТВ показали еще трех пленных украинцев, которых могут обменять

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" показали трех военнопленных украинцев, которые содержатся в колонии оккупированного Донецка и якобы есть в списках на будущий обмен удерживаемыми лицами.

Источник: Hromadske

Детали: В сюжете фигурирует 23-летний Василий Жемелинский и 54-летний Борис Пундор. Третьего мужчину из сюжета идентифицировать пока не удалось.

На видео Жемелинский спросил у так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, вернутся ли они домой в этом году, на что Морозова ответила, что трое этих лиц есть в списках на будущий обмен удерживаемыми.

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен продолжать службу в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 под Песками. 

Борис Пундор - один из восьми военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

 

 
 

Предыстория: 

Ранее "Россия 1" показала трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР" - Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Лондаря, которые могут быть включены в списки на обмен.

Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
  • По данным Hromadske, украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
  • Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
  • 27 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах.
  • 28 декабря в Харькове суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта Виктору Тетюцкому, Сергею Башлыкову и Владимиру Дворникову, в результате которого погибли четыре человека: всем трем избрана мера наказания в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества и изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 

Темы: пленныеРосcияОРДЛОДонбасс
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