На РосТВ показали еще трех пленных украинцев, которых могут обменять

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" показали трех военнопленных украинцев, которые содержатся в колонии оккупированного Донецка и якобы есть в списках на будущий обмен удерживаемыми лицами.

Источник: Hromadske

Детали: В сюжете фигурирует 23-летний Василий Жемелинский и 54-летний Борис Пундор. Третьего мужчину из сюжета идентифицировать пока не удалось.

На видео Жемелинский спросил у так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, вернутся ли они домой в этом году, на что Морозова ответила, что трое этих лиц есть в списках на будущий обмен удерживаемыми.

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен продолжать службу в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 под Песками.

Борис Пундор - один из восьми военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

Предыстория:

Ранее "Россия 1" показала трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР" - Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Лондаря, которые могут быть включены в списки на обмен.

Напомним,