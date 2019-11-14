Бывшего народного депутата Александра Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды.

Источник: интервью главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника 24 каналу, Facebook Онищенко

Прямая речь: "Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.

Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции".

Детали: При этом Сытник не исключил вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и заморозке его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Прямая речь Онищенко: "Сытник заявляет, что я проиграл суды и экстрадирует вскоре. И опять врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017-ого года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину.

И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и прочие балаболы А в том случае, если захочу этого я".

Что было ранее: Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года.

ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине.

Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним: