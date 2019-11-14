Беглеца Онищенко уже в декабре должны выслать в Украину – Сытник

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Четверг, 14 ноября 2019, 10:51

Бывшего народного депутата Александра Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды.

Источник: интервью главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника 24 каналу.

Прямая речь: "Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.

Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции".

Детали: При этом Сытник не исключил вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

Что было ранее: Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года.

ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине.

Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним:

  • НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
  • Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
  • 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал Онищенко.
  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.
  • По состоянию на апрель 2018 года, следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Темы: Онищенко НАБУ Сытник


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