Гончарук говорит, что рейд по игорным залам могут повторить

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что игорные заведения "начали поднимать голову" после их недавнего закрытия и сообщил, что возможен повтор рейда по нелегальным казино.

Источник: Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "Начинают поднимать голову (азартные заведения – УП). Мы это видим. После нового года мы возможно повторим "сеанс убеждения". Мы контролируем ситуацию каждый день. Мы не видим массового возвращения залов. Просто кто-то скрывается. Кто-то по каким-то табличками позавешивал эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки."

Детали: Премьер-министр добавил, что в случае выявления возобновления работы азартного заведения на первый раз предупреждают правоохранителей. На второй - будут принимать кадровые решения среди ответственных за закрытие.

На вопрос журналистки о анонсировании борьбы с игорными заведениями министром МВД Арсеном Аваковым еще в 2014 году, Гончарук сказал, что не хочет это комментировать.

Глава правительства считает, что такие заведения должны работать по правилам, либо не работать вообще.

Что предшествовало: Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

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