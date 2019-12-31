Гончарук говорит, что рейд по игорным залам могут повторить

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Вторник, 31 декабря 2019, 01:02

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что игорные заведения "начали поднимать голову" после их недавнего закрытия и сообщил, что возможен повтор рейда по нелегальным казино.

Источник: Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "Начинают поднимать голову (азартные заведения – УП). Мы это видим. После нового года мы возможно повторим "сеанс убеждения". Мы контролируем ситуацию каждый день. Мы не видим массового возвращения залов. Просто кто-то скрывается. Кто-то по каким-то табличками позавешивал эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки."

Детали: Премьер-министр добавил, что в случае выявления возобновления работы азартного заведения на первый раз предупреждают правоохранителей. На второй - будут принимать кадровые решения среди ответственных за закрытие.

На вопрос журналистки о анонсировании борьбы с игорными заведениями министром МВД Арсеном Аваковым еще в 2014 году, Гончарук сказал, что не хочет это комментировать.

Глава правительства считает, что такие заведения должны работать по правилам, либо не работать вообще.

Что предшествовало: Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан сообщать на правительственную горячую линию 1545 или в соцсетях, если им известно о работе нелегальных игорных заведений.

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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе

Предыстория:

  • 19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.
  • 20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
  • В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.
  • Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.
  • Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.

Украинская правда
Темы: Гончарук Кабинет министров МВД


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