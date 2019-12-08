"Неприкосновенность перестала существовать как явление" – Разумков

По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутатская неприкосновенность "перестала существовать как явление" после внесения соответствующих изменений в Конституцию.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Конституция уже изменена в этом плане и депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало. Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос."

Почему это важно: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал ни один из двух предложенных законопроектов, которыми вносились изменения в УПК, чтобы сделать возможным реальное снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, если изменения в УПК не будут приняты, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, "расследовать депутатов будет невозможно".

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Напомним: