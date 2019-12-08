Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Неприкосновенность перестала существовать как явление" – Разумков

Воскресенье, 8 декабря 2019, 23:53
Неприкосновенность перестала существовать как явление – Разумков

По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутатская неприкосновенность "перестала существовать как явление" после внесения соответствующих изменений в Конституцию.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Конституция уже изменена в этом плане и депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление. Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало. Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос."

Почему это важно: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал ни один из двух предложенных законопроектов, которыми вносились изменения в УПК, чтобы сделать возможным реальное снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, если изменения в УПК не будут приняты, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, "расследовать депутатов будет невозможно".

Читайте больше: Без "поправок Лозового". Почему отмены депутатской неприкосновенности невозможно без изменений в УПК

Напомним:

  • 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
  • В то же время законопроект предусматривает, что для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима будет санкция Верховной Рады.
  • 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Разумков ДмитрийнеприкосновенностьВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: