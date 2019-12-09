Главные новости воскресенья и ночи: "Красные линии для Зеленского", трагедия в Одессе

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Понедельник, 9 декабря 2019, 08:00
Фото: УП

Зеленскому напомнили о "красных линиях", возросло число жертв пожара в Одесском колледже – новости, которые были актуальны 8 декабря.

О "красных линиях"

На Майдане Независимости проходит акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотят обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

Позже к Офису президента на Банковой начали сходиться люди. Активисты установили несколько палаток и заявили о намерениях остаться на ночь.

Участники митинга у Офиса президента намерены дежурить до вечера понедельника, но допускают преобразования акции на бессрочную.

В акции "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на Банковой вечером, присутствуют около 2 тысяч человек.

Во Львове более тысячи человек вышли на митинг с требованием "красных линий", которые не должен пересечь президент Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в понедельник.

О трагедии в Одессе

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара обнаружены тела еще двух человек, число жертв трагедии возросло до 10.

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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Украинская правда


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