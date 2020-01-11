Главные новости пятницы и ночи: Иран признал, что сбил "Боинг"

Официальные власти Ирана признали, что сбили украинский самолет – новости, которые были актуальны 10 января.

О сбивании самолета МАУ

Ранее, по их словам, это произошло по ошибке из-за того, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

Как говорится в заявлении, самолет "принял положение и высоту вражеской цели", когда приблизился к базе иранского Корпуса Стражей Исламской революции (элитный военное подразделение – УП). Именно в этих условиях "из-за человеческой ошибки" самолет "попал под обстрел".

Ранее официальный представитель правительства Ирана назвал лживыми обвинения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой.

Накануне министр иностранных дел Вадима Пристайко заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру.

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