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Главные новости пятницы и ночи: Иран признал, что сбил "Боинг"

Суббота, 11 января 2020, 07:00

Официальные власти Ирана признали, что сбили украинский самолет – новости, которые были актуальны 10 января.

О сбивании самолета МАУ

Ранее, по их словам, это произошло по ошибке из-за того, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. 

Как говорится в заявлении, самолет "принял положение и высоту вражеской цели", когда приблизился к базе иранского Корпуса Стражей Исламской революции (элитный военное подразделение – УП). Именно в этих условиях "из-за человеческой ошибки" самолет "попал под обстрел".

Ранее официальный представитель правительства Ирана назвал лживыми обвинения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой.

Накануне министр иностранных дел Вадима Пристайко заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру.

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О других важных новостях

Видео, на котором зафиксировано падение самолета МАУ, разбившегося под Тегераном, появилось в Twitter 10 января.

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Украинские полицейские и пограничники на админгранице с оккупированным Россией Крымом задержали участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма"

Согласно обнародованным данным Государственной службы статистики впервые за годы независимости в декабре на потребительском рынке цены снизились на 0,2%.

На месте крушения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось - с территории вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор.

Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Пострадавший Михаил Чекурак, на которого фигуранты расследования убийства Павла Шеремета Владислав и Инна Грищенко якобы совершили неудачное покушение, скончался.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года, которым была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Иранские военные перепутали украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране
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