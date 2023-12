Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Источник: корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере

Детали: На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.

Что было ранее: 9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".

В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk