Появилось видео, где иранцы вскрывают "черный ящик" с самолета МАУ

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Пятница, 10 января 2020, 22:50

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Источник: корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере

Детали: На видео представители иранских властей вскрывают черный ящик и демонстрируют его содержимое.

Что было ранее: 9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".

В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
  • Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Украинская правда
Темы: Иран катастрофы


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