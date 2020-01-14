Главные новости дня и ночи: дело против Трубы, премия для Коболева и Витренко

Против Трубы возбудили дело, топ-менеджмент "Нафтогаза" получит 700 миллионов премии – новости, которые были актуальны 13 января.

О деле Трубы

В Офисе генерального прокурора Руслана Рябошапки начали досудебное расследование относительно действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Труба считает возбужденное против него дело местью експрезидента Петра Порошенко и уверяет, что будет сотрудничать с правоохранителями.

О премии для руководителей "Нафтогаза"

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром". Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен.

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