Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает возбужденное против него дело местью експрезидента Петра Порошенко и уверяет, что будет сотрудничать с правоохранителями.

Источник: сообщение Трубы в Telegram

Прямая речь: "Это ожидаемо. Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, добытые в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита".

Детали: Ексглава ГБР уверен, что уголовное производство Офиса генпрокурора относительно его действий не имеет перспектив, ведь дело открыто на основании " сообщений о фейковых аудиозаписях".

Главный вопрос, по мнению Трубы, заключается в том, кто заказал и установил прослушку в его кабинете, чтобы было основание для создания "фейковых записей".

Бывший директор ГБР пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.

Что было раньше: Офис генерального прокурора начал уголовное производство касательно действий Романа Трубы на посту директора Государственного бюро расследований. Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

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