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Дело против Трубы: он готов защищаться и ругает Порошенко

Понедельник, 13 января 2020, 14:15
Дело против Трубы: он готов защищаться и ругает Порошенко

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает возбужденное против него дело местью експрезидента Петра Порошенко и уверяет, что будет сотрудничать с правоохранителями.

Источник: сообщение Трубы в Telegram

Прямая речь: "Это ожидаемо. Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, добытые в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита".

Детали: Ексглава ГБР уверен, что уголовное производство Офиса генпрокурора относительно его действий не имеет перспектив, ведь дело открыто на основании " сообщений о фейковых аудиозаписях".

Главный вопрос, по мнению Трубы, заключается в том, кто заказал и установил прослушку в его кабинете, чтобы было основание для создания "фейковых записей".

Бывший директор ГБР пообещал сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы.

Что было раньше: Офис генерального прокурора начал уголовное производство касательно действий Романа Трубы на посту директора Государственного бюро расследований. Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

Знать больше: Что будет с Государственным бюро расследований и почему уволили его руководителя?

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Предыстория:

  • 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.
  • Роман Труба назвалзаписи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос там звучит.
  • На записях одного из собеседников вероятный Труба называет "Андрей", "Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).
  • На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун, – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу".
  • Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.
  • Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
  • На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.
  • В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, открытых в частности по заявлениям бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
  • 3 ноября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Украинская правда

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Темы: ТрубаПорошенкокриминал
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