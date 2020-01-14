Севастополю решили сохранить статус до деоккупации Крыма

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Вторник, 14 января 2020, 08:45

В проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти предлагается все же оставить за Севастополем особый правовой статус.

Источник: постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в Facebook

Детали: В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины.

Соответствующая правка была внесена по обращению постоянного представителя президента Украины в АР Крым, которое было направлено комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

Прямая речь Кориневича: "Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должно иметь специальный статус.

Но пока АР Крым и г. Севастополь является временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить м. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины...

АР Крым и город Севастополь – это Украина".

Дословно обращение: "Обе административно-территориальные единицы (АР Крым и г. Севастополь) были оккупированы Российской Федерацией в марте 2014 года... во всех документах международных организаций во время упоминаний о Крыме упоминают "The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)".

... неупоминание г. Севастополь в Конституции Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о Севастополе.

... эти доводы... они имеют значение для отстаивания политической позиции Украины на международной арене о том, что на территории Крымского полуострова мы имеем две оккупированных административно-территориальных единицы и всегда вспоминаем об обеих.

В связи с этим просил бы рассмотреть вопрос об оставлении в статье 133 проекта закона отдельного упоминания о городе. Севастополь".

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Предыстория:

  • 16 декабря на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта относительно внесения изменений в Конституцию.
  • Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства Украины. Например, ликвидировать понятие "район", ввести "округ" и внедрить институт префектов вместо местных государственных администраций.
  • Также этот проект предусматривает отмену особого статуса города Севастополя.
  • Глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко объяснил, что город Севастополь планируют лишить особого статуса, поскольку в таком статусе нет необходимости, но делать это будут после его деоккупации.

Темы: Крым аннексия Конституция децентрализация


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