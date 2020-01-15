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Убийство сына Соболева: депутат обещает 2 миллиона за информацию о заказчике

Среда, 15 января 2020, 13:16
Убийство сына Соболева: депутат обещает 2 миллиона за информацию о заказчике

Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.

Источник: Соболев на пресс-конференции в среду в Киеве, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн".

Детали: При этом Соболев подчеркнул, что если такую информацию получит полиция, то эти два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.

Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.

По словам депутата, у него есть информация, что на сегодняшний день два человека, причастных к убийству его сына, "гуляют по стране".

При этом он добавил, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

Что было ранее: Подозреваемыми в исполнении покушения на Соболева оказались Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик). Они служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019 года покинули батальон.

Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.

В организации нападения на депутата подозревается 25-летний уроженец России.

Сам Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

Предыстория:

  • Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
  • 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемыхв убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей(18 и 19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.
  • Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередную версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
  • По просьбе самого Соболева, Офис генерального прокурора передал дело покушения Главному следственному управлению Национальной полиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоКиев
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