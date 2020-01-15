Убийство сына Соболева: депутат обещает 2 миллиона за информацию о заказчике

Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.



Источник: Соболев на пресс-конференции в среду в Киеве, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн".

Детали: При этом Соболев подчеркнул, что если такую информацию получит полиция, то эти два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.



Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.



По словам депутата, у него есть информация, что на сегодняшний день два человека, причастных к убийству его сына, "гуляют по стране".

При этом он добавил, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.



В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.



Что было ранее: Подозреваемыми в исполнении покушения на Соболева оказались Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик). Они служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019 года покинули батальон.

Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.

В организации нападения на депутата подозревается 25-летний уроженец России.

Сам Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

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